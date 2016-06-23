​Новый посол Бельгии в Азербайджане приступит к своей деятельности в августе

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Новый посол Бельгии в Азербайджане Берт Шуфс приступит к своей дипломатической деятельности 1 августа, сообщает Report со ссылкой на бельгийские СМИ.

Ранее Б. Шуфс занимал должность советника по планированию политики и предотвращению конфликтов департамента по укреплению мира министерства иностранных дел Бельгии.

Он сменит Карин Пети, занимавшую должность посла Бельгии в Баку с сентября 2013 года.

Отметим, что Б.Шуфс приступит к своим обязанностям после вручения верительных грамот президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.