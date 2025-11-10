Ниагарский водопад окрасился в цвета флага Азербайджана
Внешняя политика
- 10 ноября, 2025
- 11:30
Всемирно известный Ниагарский водопад со стороны канадской провинции Онтарио подсветился цветами флага Азербайджана.
Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию посольства Азербайджана в Канаде в социальной сети Х.
Отмечается, что подсветка водопада в сине-красно-зеленых тонах была приурочена к празднованию Дня Государственного флага Азербайджана - 9 ноября.
