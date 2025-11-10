Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ниагарский водопад окрасился в цвета флага Азербайджана

    Внешняя политика
    • 10 ноября, 2025
    • 11:30
    Всемирно известный Ниагарский водопад со стороны канадской провинции Онтарио подсветился цветами флага Азербайджана.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на публикацию посольства Азербайджана в Канаде в социальной сети Х.

    Отмечается, что подсветка водопада в сине-красно-зеленых тонах была приурочена к празднованию Дня Государственного флага Азербайджана - 9 ноября.

    Видео
    Niaqara şəlaləsi Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb
    Видео
    Niagara Falls illuminated in colors of Azerbaijani flag

