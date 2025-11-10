Niaqara şəlaləsi Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb
Xarici siyasət
- 10 noyabr, 2025
- 11:16
Kanadanın Ontario əyalətində yerləşən Niaqara şəlaləsi Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Kanadadakı səfirliyinin "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib.
Bildirilib ki, Niaqara şəlaləsi 9 Noyabr – Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə xüsusi dizaynla Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb.
