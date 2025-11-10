İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Niaqara şəlaləsi Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb

    Xarici siyasət
    • 10 noyabr, 2025
    • 11:16
    Niaqara şəlaləsi Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb

    Kanadanın Ontario əyalətində yerləşən Niaqara şəlaləsi Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Kanadadakı səfirliyinin "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib.

    Bildirilib ki, Niaqara şəlaləsi 9 Noyabr – Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə xüsusi dizaynla Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb.

    Niaqara şəlaləsi Bayraq Günü
    Video
    Ниагарский водопад окрасился в цвета флага Азербайджана
    Video
    Niagara Falls illuminated in colors of Azerbaijani flag

    Son xəbərlər

    12:19

    Yaponiya sahillərində 5,8 maqnitudalı zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    12:18

    Azərbaycan Türkiyədən sement, şüşə və keramika idxalına çəkdiyi xərci 21 %-dən çox azaldıb

    Biznes
    12:11

    AMADA "Konstitusiya və Suverenlik İli"nə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans keçirəcək

    Fərdi
    12:10

    Hərbi paradda nümayiş etdirilən yerli silahlar strateji müstəqilliyin göstəricisidir - RƏY

    Hərbi
    12:09

    Slovakiyada qatarların toqquşması nəticəsində 80-ə yaxın insan xəsarət alıb - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    12:03

    Fransalı hücumçu Azərbaycan millisi ilə oyunda iştirak etməyəcək

    Futbol
    12:00

    Sabah 24 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    11:55

    Şəmkirdə avtomobil 77 yaşlı piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    11:46

    Azərbaycanlı gimnast: "Gəncədəki Avropa çempionatına yaxşı hazırlaşmışıq"

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti