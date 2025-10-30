Неформальный саммит ОТГ пройдет в Казахстане следующей весной
Внешняя политика
- 30 октября, 2025
- 17:44
Неформальный саммит Организации тюркских государств (ОТГ) состоится в Казахстане в апреле.
Об этом в интервью Report заявил генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА) Рамиль Гасан.
Он отметил, что официальный саммит, скорее всего, пройдет в Турции в конце 2026 года.
С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.
