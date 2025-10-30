Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Неформальный саммит ОТГ пройдет в Казахстане следующей весной

    Внешняя политика
    • 30 октября, 2025
    • 17:44
    Неформальный саммит ОТГ пройдет в Казахстане следующей весной

    Неформальный саммит Организации тюркских государств (ОТГ) состоится в Казахстане в апреле.

    Об этом в интервью Report заявил генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТЮРКПА) Рамиль Гасан.

    Он отметил, что официальный саммит, скорее всего, пройдет в Турции в конце 2026 года.

    TDT-nin Qazaxıstanda keçiriləcək qeyri-rəsmi zirvə görüşünün vaxtı müəyyənləşib
    Informal OTS summit to take place in Kazakhstan next spring

