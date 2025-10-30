İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    • 30 oktyabr, 2025
    • 17:33
    TDT-nin Qazaxıstanda keçiriləcək qeyri-rəsmi zirvə görüşünün vaxtı müəyyənləşib

    Türk Dövlətləri Təşkilatının qeyri-rəsmi Zirvə görüşü Qazaxıstanda aprel ayında keçiriləcək.

    Bunu "Report"a müsahibəsində Türk Dövlətləri Parlament Assambleyasının (TÜRKPA) baş katibi Ramil Həsən deyib.

    O qeyd edib ki, rəsmi Zirvə görüşü isə Türkiyədə böyük ehtimalla 2026-cı ilin sonunda təşkil ediləcək:

    "Biz qeyri-rəsmi Zirvə toplantısını TÜRKPA-da tətbiq etməklə əslində yeni şey kəşf etmirik".

    Müsahibənin tam mətnini buradan oxuya bilərsiniz.

    Türk Dövlətləri Təşkilatı TÜRKPA Ramil Həsən
    Неформальный саммит ОТГ пройдет в Казахстане следующей весной

