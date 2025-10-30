TDT-nin Qazaxıstanda keçiriləcək qeyri-rəsmi zirvə görüşünün vaxtı müəyyənləşib
Xarici siyasət
- 30 oktyabr, 2025
- 17:33
Türk Dövlətləri Təşkilatının qeyri-rəsmi Zirvə görüşü Qazaxıstanda aprel ayında keçiriləcək.
Bunu "Report"a müsahibəsində Türk Dövlətləri Parlament Assambleyasının (TÜRKPA) baş katibi Ramil Həsən deyib.
O qeyd edib ki, rəsmi Zirvə görüşü isə Türkiyədə böyük ehtimalla 2026-cı ilin sonunda təşkil ediləcək:
"Biz qeyri-rəsmi Zirvə toplantısını TÜRKPA-da tətbiq etməklə əslində yeni şey kəşf etmirik".
Müsahibənin tam mətnini buradan oxuya bilərsiniz.
