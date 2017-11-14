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    Названо время проведения заседания межправительственной комиссии Азербайджан-Египет

    Председателем комиссии с азербайджанской стороны будет министр экономики Шахин Мустафаев© Report

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Заседание межправительственной комиссии Азербайджан-Египет пройдет в феврале 2018 года в Каире. Как передает Report, об этом на брифинге сообщила посол Египта в Азербайджане Сюзан Джамиль. 

    Это будет четвертое по счету заседание комиссии по экономическому, техническому и научному сотрудничеству Азербайджан-Египет. Последнее заседание прошло в 2007 году в Баку. 

    Ожидается, что с азербайджанской стороны председателем комиссии будет министр экономики республики Шахин Мустафаев

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