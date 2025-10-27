Назначен новый посол Азербайджана в Японии
Внешняя политика
- 27 октября, 2025
- 16:28
Назначен новый посол Азербайджана в Японии.
Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Согласно документу, на эту должность назначен Фарид Юнис оглу Талыбов.
Другим распоряжением Гюрсель Гудрат оглу Исмаилзаде отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Японии.
