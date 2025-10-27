Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Назначен новый посол Азербайджана в Японии

    Внешняя политика
    • 27 октября, 2025
    • 16:28
    Назначен новый посол Азербайджана в Японии.

    Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

    Согласно документу, на эту должность назначен Фарид Юнис оглу Талыбов.

    Другим распоряжением Гюрсель Гудрат оглу Исмаилзаде отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Японии.

    Ильхам Алиев Япония посол Фарид Талыбов Гюрсель Исмаилзаде
