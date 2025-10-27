Azərbaycanın Yaponiyadakı səfiri geri çağırılıb, Prezident yeni səfir təyin edib
Xarici siyasət
- 27 oktyabr, 2025
- 16:19
Azərbaycanın Yaponiyadakı səfiri geri çağırılıb.
"Report"un məlumatına görə, bununla Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb.
Sənədə əsasən, Gürsel Qüdrət oğlu İsmayılzadə Azərbaycanın Yaponiyada fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılıb.
Dövlət başçısının imzaladığı digər sənədə əsasən, Fərid Yunis oğlu Talıbov həmin posta təyin edilib.
