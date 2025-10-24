Насими Агаев: Мир между Азербайджаном и Арменией существует и на практике

Мир между Азербайджаном и Арменией существует не только на бумаге, но и на практике.

Как сообщает Report, об этом сказал посол Азербайджана в Германии Насими Агаев на логистической конференции BVL Supply Chain CX в Берлине.

По его словам, Средний коридор сегодня имеет важное значение не только для экономического сотрудничества, но и для политического сближения:

"Парафирование мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне выражает исторический поворотный момент после десятилетий продолжающегося конфликта. Одним из прямых результатов этого продвижения является достигнутая договоренность о маршруте TRIPP, который соединит основную часть Азербайджана с Нахчываном через территорию Армении, а оттуда - с Турцией. Этот проект является не просто новой транспортной линией, а символом меняющегося региона, символом перехода от разобщенности к сотрудничеству, от блокады к взаимосвязанности. Таким образом, Средний коридор перестает быть просто транзитным путем и становится реальным мостом мира и развития между Европой и Азией".

Посол также отметил, что Азербайджан на этой неделе снял все ограничения на транзит грузов в направлении Армении:

"Первой транзитной перевозкой было зерно, отправленное из Казахстана в Армению, и эта операция успешно завершилась. Это говорит о том, что мир между Азербайджаном и Арменией существует не только на бумаге, но и на практике. Эта новая реальность создает основу для открытых границ, экономического сотрудничества и общего развития".