İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025

    Nəsimi Ağayev: Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh praktikada da mövcuddur

    Xarici siyasət
    • 24 oktyabr, 2025
    • 14:50
    Nəsimi Ağayev: Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh praktikada da mövcuddur

    Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh təkcə kağız üzərində deyil, praktikada da mövcuddur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın Almaniyadakı səfiri Nəsimi Ağayev Berlində keçirilən bu ölkənin ən böyük logistika konfransı olan "BVL Təchizat Zənciri"ndə (BVL Supply Chain CX) çıxışı zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, Orta Dəhliz bu gün yalnız iqtisadi əməkdaşlıq üçün deyil, həm də siyasi yaxınlaşma və əlaqəlilik üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır:

    "Azərbaycan və Ermənistan arasında Vaşinqtonda sülh sazişinin paraflanması onilliklər boyu davam edən münaqişədən sonra tarixi dönüş nöqtəsini ifadə edir. Bu irəliləyişin birbaşa nəticələrindən biri Azərbaycanın Ermənistan ərazisindən keçməklə Naxçıvanla, oradan da Türkiyə ilə birləşməsini təmin edəcək TRIPP marşrutu barədə əldə edilən razılaşmadır. Bu layihə sadəcə yeni bir nəqliyyat xətti deyil, dəyişən bir regionun rəmzidir, ayrılıqdan əməkdaşlığa, blokadadan əlaqəliliyə keçidin simvoludur. Bununla da Orta Dəhliz təkcə tranzit yolu olmaqdan çıxaraq Avropa və Asiya arasında sülhün və inkişafın gerçək körpüsünə çevrilir".

    Səfir həmçinin bildirib ki, Azərbaycan bu həftə Ermənistan istiqamətində yük tranzitinə dair bütün məhdudiyyətləri aradan qaldırıb:

    "İlk tranzit daşınması Qazaxıstandan Ermənistana göndərilən taxıl olub və bu əməliyyat uğurla başa çatıb. Bu, çox güclü bir mesajdır: Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh təkcə kağız üzərində deyil, praktikada da mövcuddur. Bu yeni reallıq açıq sərhədlər, iqtisadi əməkdaşlıq və ortaq inkişaf üçün zəmin yaradır".

    Nəsimi Ağayev Azərbaycan Almaniya SÜLH

    Son xəbərlər

    15:12

    Pakistanda son 24 saat ərzində ikinci partlayış baş verib, ölənlər var

    Digər ölkələr
    15:12

    Növbəti köç karvanı Daşbulaq kəndinə çatıb, açarlar təqdim olunub - YENİLƏNİB-2

    Qarabağ
    15:06

    "Çelsi"nin hücumçusu məşqləri bərpa edib, tezliklə meydana qayıdacaq

    Futbol
    15:01
    Foto

    "SOCGOV 2025"də sosial xidmətlərdə süni intellekt və inklüzivlik müzakirə olunub

    Sosial müdafiə
    14:56
    Foto

    Bənəniyar su anbarını qidalandıran kanalın yenidən qurulmasında son vəziyyət açıqlanıb

    İnfrastruktur
    14:51

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsində Xocalı soyqırımının şahidi olmuş zərərçəkmişin ifadəsi elan edilib

    Digər
    14:50

    Nəsimi Ağayev: Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh praktikada da mövcuddur

    Xarici siyasət
    14:48

    Fransa millisinin futbolçusu "Liverpul"a keçə bilər

    Futbol
    14:47

    Türkiyədə qanunsuz miqrantları daşıyan qayıq batıb, 14 nəfər ölüb - YENİLƏNİB

    Region
    Bütün Xəbər Lenti