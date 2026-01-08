Erlinq Holann Premyer Liqanın tarixinə düşüb
Futbol
- 08 yanvar, 2026
- 14:01
İngiltərənin "Mançester Siti" klubunun hücumçusu Erlinq Holann Premyer Liqanın tarixinə düşüb.
"Report"un "Opta"ya istinadən məlumatına görə, norveçli futbolçu bunu XXI turda "Brayton"a qarşı keçirilən oyunda (1:1) reallaşdırıb.
25 yaşlı futbolçu İngiltərə Premyer Liqasında 35 mininci qolun müəllifi olub. O, 41-ci dəqiqədə penaltidən fərqlənməklə bunu reallaşdırıb.
Turnirdə 30 mininci qolu isə 2021-ci ilin avqustunda "Bernli"nin üzvü Kris Vud vurmuşdu.
Qeyd edək ki, E.Holann cari mövsümdə Premyer Liqada meydana çıxdığı 21 oyunda 20 qola imza atıb. O, hazırda bombardirlər siyahısına başçılıq edir.
