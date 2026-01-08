İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Erlinq Holann Premyer Liqanın tarixinə düşüb

    Futbol
    • 08 yanvar, 2026
    • 14:01
    Erlinq Holann Premyer Liqanın tarixinə düşüb
    Erlinq Holann

    İngiltərənin "Mançester Siti" klubunun hücumçusu Erlinq Holann Premyer Liqanın tarixinə düşüb.

    "Report"un "Opta"ya istinadən məlumatına görə, norveçli futbolçu bunu XXI turda "Brayton"a qarşı keçirilən oyunda (1:1) reallaşdırıb.

    25 yaşlı futbolçu İngiltərə Premyer Liqasında 35 mininci qolun müəllifi olub. O, 41-ci dəqiqədə penaltidən fərqlənməklə bunu reallaşdırıb.

    Turnirdə 30 mininci qolu isə 2021-ci ilin avqustunda "Bernli"nin üzvü Kris Vud vurmuşdu.

    Qeyd edək ki, E.Holann cari mövsümdə Premyer Liqada meydana çıxdığı 21 oyunda 20 qola imza atıb. O, hazırda bombardirlər siyahısına başçılıq edir.

    Erlinq Holann "Mançester Siti" "Brayton" İngiltərə Premyer Liqası tarixə düşüb Kris Vud

    Son xəbərlər

    14:27

    "Fənərbağça" Matteo Genduzinin transferini açıqlayıb

    Futbol
    14:21

    Azərbaycanın Qəzzada beynəlxalq sülhməramlı missiyada iştirak etməsi milli maraqlara uyğun deyil - RƏY

    Xarici siyasət
    14:21

    Paşinyan Yeni ildə elektrik kəsintilərinə görə "Ermənistan Elektrik Şəbəkələri"nin keçmiş rəhbərliyini günahlandıb

    Region
    14:20

    Türkiyəli müğənni Aleyna Tilkinin narkotik test nəticələri müsbət çıxıb

    Region
    14:18

    Ermənistanın Baş naziri: Bütün ermənilərin katolikosu da Serj Sarkisyan kimi gedəcək

    Region
    14:17
    Foto

    Azərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanı enerji əməkdaşlığını müzakirə edib

    Energetika
    14:16

    Bakı–Balakən-Bakı qatarının biletlərinə 10 % endirim tətbiq edilib

    İnfrastruktur
    14:13

    Türkiyə MN: Ukraynaya atəşkəsdən sonra sülhməramlı qüvvə göndərilə bilər

    Region
    14:01

    Erlinq Holann Premyer Liqanın tarixinə düşüb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti