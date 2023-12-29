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Напряженность между Баку и Парижем отражает сложное взаимодействие геополитических сил

Напряженность между Баку и Парижем отражает сложное взаимодействие геополитических сил Дипломатическое перетягивание каната между Азербайджаном и Францией отражает сложное взаимодействие геополитических сил.
Внешняя политика
29 декабря 2023 г. 11:50
Напряженность между Баку и Парижем отражает сложное взаимодействие геополитических сил

Политическая напряженность между Азербайджаном и Францией, которые по словам министра иностранных дел Джейхуна Байрамова находятся на самом низком уровне за 30-летнюю историю, отражает сложное взаимодействие геополитических сил.

Как передает Report, об этом говорится в статье, опубликованной в издании BNN Breaking.

По мнению автора, факт объявления Азербайджаном двух французских дипломатов персонами нон грата и ответный шаг Франции на это в виде высылки из страны двух азербайджанских дипломатов является отражением активного вмешательства Парижа в отношения между Баку и Ереваном и давление на европейские структуры в этом вопросе.

"Это развитие событий, однако, не повлияло на экономические связи Азербайджана с Западом, поскольку британские и американские компании продолжают работать в стране", - говорится в публикации.

В условиях, когда переговоры по нормализации между Баку и Ереваном при международном посредничестве практически не продвигаются, проармянские настроения Франции выглядят еще более неприемлемыми для Азербайджана, говорится в статье.

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Версия на азербайджанском языке Bakı ilə Paris arasındakı gərginlik geosiyasi qüvvələrin mürəkkəb qarşılıqlı təsirini əks etdirir

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