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Начался визит делегации ОИС в Агдам

Начался визит делегации ОИС в Агдам По приглашению омбудсмена Сабины Алиевой делегация, возглавляемая председателем Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИС), посетила Агдам.
Внешняя политика
3 сентября 2023 г. 18:18
Начался визит делегации ОИС в Агдам

По приглашению омбудсмена Сабины Алиевой делегация, возглавляемая председателем Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (ОИС), посетила Агдам.

Как передает карабахское бюро Report, делегация проведет мониторинг разрушенных религиозных объектов и кладбищ в Агдаме, ознакомится с работами по восстановлению города.

В состав делегации входят председатель Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества (Комиссия по правам человека ОИС) Мухаммад Лавал Сулейман (Нигерия), заместитель председателя Хаджи Али Ачыкгюль (Турция), исполнительный директор Секретариата комиссии Нура Заид Альршуд (Саудовская Аравия), директор Секретариата комиссии Джавед Саглаин (Пакистан) и др.

Основная цель поездки - изучение на месте фактов уничтожения Арменией религиозных и культурных памятников, кладбищ, принадлежащих азербайджанцам, подготовка отчета по результатам миссии и представление его международному сообществу.

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