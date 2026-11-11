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    Азербайджан направит более 8,8 млрд манатов на оборону и нацбезопасность в 2027 году

    Финансы
    • 11 ноября, 2026
    • 11:22
    Азербайджан направит более 8,8 млрд манатов на оборону и нацбезопасность в 2027 году

    В 2027 году на оборону и национальную безопасность из государственного бюджета Азербайджана планируется выделить 8 млрд 816 млн 400 тыс.

    Как сообщает Report, такие данные отражены в законопроекте "О государственном бюджете на 2027 год".

    Согласно информации, из указанной суммы 3 млрд 438 млн 600 тыс. манатов будут направлены на поддержание судебной системы, правоохранительных органов и прокуратуры, что на 102,3 млн манатов (на 3,1%) больше, чем в 2026 году, и на 518,3 млн манатов (на 17,7%) больше, чем в 2025 году.

    В следующем году из госбюджета будет выделено 15 млн манатов на обеспечение жильем военнослужащих действительной и резервной службы со стажем 20 лет и более, а также на финансирование других необходимых расходов, и 14,7 млн манатов - на компенсацию военнослужащим, не имеющим жилья из-за аренды (включая военнослужащих резерва и отставных военнослужащих).

    Внебюджетные расходы организаций, финансируемых из разделов государственного бюджета, относящихся к обороне и национальной безопасности, судебной системе, правоохранительным органам и прокуратуре, составят 443,7 млн манатов. Из этих средств 20,6 млн манатов (4,6%) составят расходы на оборону и национальную безопасность, 423,1 млн манатов (95,4%) - на расходы по содержанию судебной системы, правоохранительных органов и прокуратуры.

    Госбюджет Азербайджана на 2027 год Оборонный бюджет Оборонные расходы
    Azərbaycanda gələn il müdafiə və milli təhlükəsizlik xərclərinin gözlənilən strukturu açıqlanıb
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