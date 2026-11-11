Инвестиции в экономику Азербайджана выросли почти на 10%

В основной капитал Азербайджана в январе-октябре текущего года направлено 16 млрд 519,8 млн манатов инвестиций, что на 9,7% больше в реальном выражении по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

В том числе, за последний год инвестиции в ненефтегазовый сектор выросли на 2,3% до 11 млрд 37,7 млн манатов.