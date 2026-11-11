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    Инвестиции в экономику Азербайджана выросли почти на 10%

    Финансы
    • 11 ноября, 2026
    • 11:18
    Инвестиции в экономику Азербайджана выросли почти на 10%

    В основной капитал Азербайджана в январе-октябре текущего года направлено 16 млрд 519,8 млн манатов инвестиций, что на 9,7% больше в реальном выражении по сравнению с тем же периодом прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

    В том числе, за последний год инвестиции в ненефтегазовый сектор выросли на 2,3% до 11 млрд 37,7 млн манатов.

    Инвестиции в основной капитал Государственный комитет статистики Азербайджана
    Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 10 %-ə yaxın artıb
    Investments in Azerbaijan's economy rise by nearly 10%
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