Инвестиции в экономику Азербайджана выросли почти на 10%
Финансы
- 11 ноября, 2026
- 11:18
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В основной капитал Азербайджана в январе-октябре текущего года направлено 16 млрд 519,8 млн манатов инвестиций, что на 9,7% больше в реальном выражении по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.
В том числе, за последний год инвестиции в ненефтегазовый сектор выросли на 2,3% до 11 млрд 37,7 млн манатов.
Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 10 %-ə yaxın artıb
Investments in Azerbaijan's economy rise by nearly 10%
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