İlham Əliyev COP31
    İlham Əliyev COP31

    Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 10 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    • 11 noyabr, 2026
    • 11:02
    Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 10 %-ə yaxın artıb

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda əsas kapitala 16 milyard 519,8 milyon manat investisiya yönəldilib.

    "Report" bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə real ifadədə 9,7 % çoxdur.

    O cümlədən, son 1 ildə qeyri-neft-qaz sektoruna investisiya qoyuluşu isə 2,3 % artaraq 11 milyard 37,7 milyon manat təşkil edib.

    İnvestisiya qoyuluşu Dövlət Statistika Komitəsi
    Инвестиции в экономику Азербайджана выросли почти на 10%
    Investments in Azerbaijan's economy rise by nearly 10%
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