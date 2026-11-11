Роланд Прайс: ВБ обсуждает с Азербайджаном потенциальные инвестиции в Средний коридор - Эксклюзив

Всемирный банк (ВБ) ведет переговоры с Азербайджаном о возможных стратегических вложениях в контексте развития Среднего коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута, ТМТМ).

Об этом сообщила Report региональный директор ВБ по Южному Кавказу Роланд Прайс.

Ранее Р. Прайс заявляла, что Группа ВБ планирует до июля 2027 года взять на себя инвестиционные обязательства в размере 1,2 млрд долларов для поддержки развития ТМТМ.

"Объем в 1,2 млрд долларов охватывает действующий портфель потенциальных вложений Всемирного банка, имеющих отношение к Среднему коридору и запланированных к реализации до лета 2027 года. На сегодняшний день проекты, находящиеся на этапе формальной подготовки, осуществляются в Казахстане и Турции. Помимо этого, мы ведем переговоры о возможных стратегических инвестициях с рядом государств, расположенных вдоль коридора, в том числе с Азербайджаном", - подчеркнула региональный директор.

По ее словам, по мере прогресса в переговорах в ближайшие месяцы портфель может пополниться новыми проектами.

"В этой связи на текущем этапе какого-либо определенного распределения суммы в 1,2 млрд долларов в пользу Азербайджана не предусмотрено. Любое финансирование будет обусловлено разработкой и формальной подготовкой конкретных проектов, согласованных с правительством Азербайджана", - дополнила она.

Отвечая на вопрос об участии в расширении Бакинского порта, Р. Прайс уточнила, что на данный момент конкретного соглашения о финансировании с Группой Всемирного банка не подписано.

"Правительство Азербайджана на сегодняшний день задействует собственные бюджетные средства для наращивания пропускной способности Бакинского порта посредством инфраструктурных инвестиций и операционных улучшений на действующем объекте", - разъяснила она.

Предполагается, что принимаемые меры позволят нарастить мощности по перевалке контейнеров приблизительно до 260 000 TEU (эквивалент двадцатифутового контейнера) к 2030 году.

"В долгосрочной перспективе, с увеличением объемов грузоперевозок вдоль Транскаспийского транспортного коридора, возникнет потребность в дополнительном расширении. Правительство анализирует сроки, масштабы, этапность и механизмы финансирования следующего этапа, обычно именуемого расширением Фазы 2. Средства международных финансовых институтов, включая Группу ВБ, могут войти в состав финансирования этого нового этапа", - подчеркнула региональный директор.

Комментируя тему возможного финансирования проекта TRIPP или Зангезурского коридора, Р. Прайс указала, что в Армении Группа ВБ содействует определению приоритетов в инвестициях в трансграничные железнодорожные и автодорожные маршруты. Данная работа направлена на усиление интеграции страны в региональные транспортные сети в рамках инициативы "Перекресток мира".

"Группа Всемирного банка также оказывает правительству поддержку в оценке бизнес-моделей и эксплуатационных схем железнодорожной составляющей предлагаемого "Маршрута Трампа за международный мир и процветание"(TRIPP). Железнодорожные участки Зангезурского коридора, строительство которых уже идет, в частности участок Карс-Нахчыван в Турции, в настоящее время не получают финансирования от Всемирного банка. Железнодорожный участок в Нахчыване пребывает на стадии планирования: ЕБРР обеспечивает подготовку его технико-экономического обоснования, а будущая структура финансирования данной линии пока не утверждена", - пояснила региональный директор.