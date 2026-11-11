Профицит госбюджета Азербайджана за 10 мес. 2026г составил 4,8 млрд манатов

В январе-октябре текущего года доходы государственного бюджета Азербайджана составили 33 млрд 569,6 млн манатов, расходы - 28 млрд 761,4 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года это соответственно на 2,1% и на 3,8% больше.

В результате профицит госбюджета достиг 4 млрд 808,2 млн манатов, увеличившись на 21,3% по сравнению с показателем за тот же период прошлого года.