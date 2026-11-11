Профицит госбюджета Азербайджана за 10 мес. 2026г составил 4,8 млрд манатов
Финансы
- 11 ноября, 2026
- 11:22
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В январе-октябре текущего года доходы государственного бюджета Азербайджана составили 33 млрд 569,6 млн манатов, расходы - 28 млрд 761,4 млн манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года это соответственно на 2,1% и на 3,8% больше.
В результате профицит госбюджета достиг 4 млрд 808,2 млн манатов, увеличившись на 21,3% по сравнению с показателем за тот же период прошлого года.
Azərbaycanın dövlət büdcəsinin profisiti 5 milyard manata yaxınlaşıb
Azerbaijan's state budget surplus reaches AZN 4.8 billion in first 10 months of 2026
Последние новости
11:37
Глава МЧС Кыргызстана получил выговор, трое чиновников уволены из-за смерти подросткаЭто интересно
11:26
Роланд Прайс: ВБ обсуждает с Азербайджаном потенциальные инвестиции в Средний коридор - ЭксклюзивИнфраструктура
11:22
Азербайджан направит более 8,8 млрд манатов на оборону и нацбезопасность в 2027 годуФинансы
11:22
Профицит госбюджета Азербайджана за 10 мес. 2026г составил 4,8 млрд манатовФинансы
11:20
Доходы населения Азербайджана выросли на 9,9%Финансы
11:20
Фото
Азербайджан обсудил на COP31 сотрудничество в проектах зеленой энергетикиЭнергетика
11:19
Муса Гулиев: Почасовая оплата может создать новые рабочие места в АзербайджанеФинансы
11:18
Инвестиции в экономику Азербайджана выросли почти на 10%Финансы
11:15
Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли около $89 млрдФинансы