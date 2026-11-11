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    Профицит госбюджета Азербайджана за 10 мес. 2026г составил 4,8 млрд манатов

    Финансы
    • 11 ноября, 2026
    • 11:22
    Профицит госбюджета Азербайджана за 10 мес. 2026г составил 4,8 млрд манатов

    В январе-октябре текущего года доходы государственного бюджета Азербайджана составили 33 млрд 569,6 млн манатов, расходы - 28 млрд 761,4 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года это соответственно на 2,1% и на 3,8% больше.

    В результате профицит госбюджета достиг 4 млрд 808,2 млн манатов, увеличившись на 21,3% по сравнению с показателем за тот же период прошлого года.

    Профицит госбюджета Государственный комитет статистики Азербайджана
    Azərbaycanın dövlət büdcəsinin profisiti 5 milyard manata yaxınlaşıb
    Azerbaijan's state budget surplus reaches AZN 4.8 billion in first 10 months of 2026
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