İlham Əliyev COP31
    İlham Əliyev COP31

    Azərbaycanın dövlət büdcəsinin profisiti 5 milyard manata yaxınlaşıb

    Maliyyə
    • 11 noyabr, 2026
    • 11:03
    Azərbaycanın dövlət büdcəsinin profisiti 5 milyard manata yaxınlaşıb

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanın dövlət büdcəsinin gəlirləri 33 milyard 569,6 milyon manat, xərcləri 28 milyard 761,4 milyon manat təşkil edib.

    "Report" bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bunlar, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə müvafiq olaraq 2,1 % və 3,8 % çoxdur.

    Son nəticədə büdcədə 4 milyard 808,2 milyon manat profisit yaranıb. Bu isə 1 il əvvələ nisbətən 21,3 % çoxdur.

    Dövlət büdcəsi Dövlət Statistika Komitəsi
    Профицит госбюджета Азербайджана за 10 мес. 2026г составил 4,8 млрд манатов
    Azerbaijan's state budget surplus reaches AZN 4.8 billion in first 10 months of 2026
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