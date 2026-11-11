Azərbaycanın dövlət büdcəsinin profisiti 5 milyard manata yaxınlaşıb
Maliyyə
- 11 noyabr, 2026
- 11:03
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Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanın dövlət büdcəsinin gəlirləri 33 milyard 569,6 milyon manat, xərcləri 28 milyard 761,4 milyon manat təşkil edib.
"Report" bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bunlar, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə müvafiq olaraq 2,1 % və 3,8 % çoxdur.
Son nəticədə büdcədə 4 milyard 808,2 milyon manat profisit yaranıb. Bu isə 1 il əvvələ nisbətən 21,3 % çoxdur.
Профицит госбюджета Азербайджана за 10 мес. 2026г составил 4,8 млрд манатов
Azerbaijan's state budget surplus reaches AZN 4.8 billion in first 10 months of 2026
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