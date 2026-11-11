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    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Доходы населения Азербайджана выросли на 9,9%

    Финансы
    • 11 ноября, 2026
    • 11:20
    Доходы населения Азербайджана выросли на 9,9%

    В январе-октябре текущего года номинальные доходы населения Азербайджана составили 81 млрд 10,7 млн манатов.

    Как сообщает Report такие данные приводит Госкомстат.

    По сравнению с аналогичным периодом прошлого года номинальные доходы населения увеличились на 9,9%.

    Отметим, что в 2025 году номинальные денежные доходы населения выросли на 8% - до 89,9 млрд манатов.

    Государственный комитет статистики Азербайджана Номинальные доходы населения Азербайджана
    Azərbaycan əhalisinin gəlirləri 10 % artıb
    44 filmi
    44 filmi

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