Доходы населения Азербайджана выросли на 9,9%

В январе-октябре текущего года номинальные доходы населения Азербайджана составили 81 млрд 10,7 млн манатов.

Как сообщает Report такие данные приводит Госкомстат.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года номинальные доходы населения увеличились на 9,9%.

Отметим, что в 2025 году номинальные денежные доходы населения выросли на 8% - до 89,9 млрд манатов.