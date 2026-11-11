İlham Əliyev COP31
    İlham Əliyev COP31

    Azərbaycan əhalisinin gəlirləri 10 % artıb

    Maliyyə
    • 11 noyabr, 2026
    • 11:06
    Azərbaycan əhalisinin gəlirləri 10 % artıb

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycan əhalisinin nominal gəlirləri 81 milyard 10,7 milyon manat təşkil edib.

    "Report" bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 9,9 % çoxdur.

    Əhalinin gəlirləri Dövlət Statistika Komitəsi
    Доходы населения Азербайджана выросли на 9,9%
    Nominal incomes of Azerbaijan's population increase by 9.9%
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