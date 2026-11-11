Azərbaycan əhalisinin gəlirləri 10 % artıb
Maliyyə
- 11 noyabr, 2026
- 11:06
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Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycan əhalisinin nominal gəlirləri 81 milyard 10,7 milyon manat təşkil edib.
"Report" bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 9,9 % çoxdur.
Доходы населения Азербайджана выросли на 9,9%
Nominal incomes of Azerbaijan's population increase by 9.9%
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