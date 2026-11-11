Азербайджан обсудил на COP31 сотрудничество в проектах зеленой энергетики

В Анталье в рамках COP31 азербайджанская сторона обсудила возможности сотрудничества с рядом известных мировых компаний по проектам ветровой и солнечной энергетики, а также по зеленым энергетическим коридорам.

Как сообщает Report, об этом написал министр энергетики Пярвиз Шахбазов в своем аккаунте в социальной сети X.

Министр сообщил, что между Азербайджаном и датской компанией Vestas состоялось обсуждение возможностей сотрудничества по проектам ветровой энергетики и зеленым энергетическим коридорам. Был проведен обмен мнениями об участии компании в проектах и применении современных технологий ветровой энергетики.

Кроме того, в Анталье Шахбазов обсудил с генеральным исполнительным директором саудовской компании ACWA доктором Самиром Дж. Серханом перспективы сотрудничества по проектам ветровой и солнечной энергетики. Были оценены возможности интеграции новых проектов в сеть и экспорта электроэнергии на турецкий и европейский рынки посредством зеленых энергетических коридоров.

На полях COP31 Шахбазов обсудил со старшим вице-президентом компании NKT Михаэлем Суром перспективы сотрудничества в рамках реализации проекта "Зеленый энергетический коридор Каспий-Черное море-Европа". Он отметил, что были проведены обсуждения по использованию опыта компании в области технологий подводных кабелей и технической подготовке проекта.