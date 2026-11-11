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    Азербайджан обсудил на COP31 сотрудничество в проектах зеленой энергетики

    Энергетика
    • 11 ноября, 2026
    • 11:20
    Азербайджан обсудил на COP31 сотрудничество в проектах зеленой энергетики

    В Анталье в рамках COP31 азербайджанская сторона обсудила возможности сотрудничества с рядом известных мировых компаний по проектам ветровой и солнечной энергетики, а также по зеленым энергетическим коридорам.

    Как сообщает Report, об этом написал министр энергетики Пярвиз Шахбазов в своем аккаунте в социальной сети X.

    Министр сообщил, что между Азербайджаном и датской компанией Vestas состоялось обсуждение возможностей сотрудничества по проектам ветровой энергетики и зеленым энергетическим коридорам. Был проведен обмен мнениями об участии компании в проектах и применении современных технологий ветровой энергетики.

    Кроме того, в Анталье Шахбазов обсудил с генеральным исполнительным директором саудовской компании ACWA доктором Самиром Дж. Серханом перспективы сотрудничества по проектам ветровой и солнечной энергетики. Были оценены возможности интеграции новых проектов в сеть и экспорта электроэнергии на турецкий и европейский рынки посредством зеленых энергетических коридоров.

    На полях COP31 Шахбазов обсудил со старшим вице-президентом компании NKT Михаэлем Суром перспективы сотрудничества в рамках реализации проекта "Зеленый энергетический коридор Каспий-Черное море-Европа". Он отметил, что были проведены обсуждения по использованию опыта компании в области технологий подводных кабелей и технической подготовке проекта.

    Азербайджан обсудил на COP31 сотрудничество в проектах зеленой энергетики
    Азербайджан обсудил на COP31 сотрудничество в проектах зеленой энергетики
    Азербайджан обсудил на COP31 сотрудничество в проектах зеленой энергетики
    Азербайджан обсудил на COP31 сотрудничество в проектах зеленой энергетики
    Азербайджан обсудил на COP31 сотрудничество в проектах зеленой энергетики
    Азербайджан обсудил на COP31 сотрудничество в проектах зеленой энергетики

    Саммит COP31 Пярвиз Шахбазов Солнечная энергия Ветровая энергия Анталья
    Фото
    Azərbaycan COP31-də "yaşıl enerji" layihələrində əməkdaşlığı müzakirə edib
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    Azerbaijan discusses cooperation in green energy projects at COP31
    44 filmi
    44 filmi

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