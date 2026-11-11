Муса Гулиев: Почасовая оплата может создать новые рабочие места в Азербайджане

Введение почасовой оплаты труда в Азербайджане может создать новые рабочие места, расширить доступ к рынку труда для женщин с малолетними детьми, студентов и пенсионеров, а также способствовать легализации неформальной занятости.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Муса Гулиев на заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.

По его словам, минимальная почасовая оплата способна обеспечить равный и справедливый подход к оплате труда работников сельского хозяйства, сфер размещения, туризма, бытового обслуживания, транспортных услуг и информационных технологий.

"Почасовая оплата труда может стать режимом занятости, стимулирующим выход на рынок труда женщин с малолетними детьми, студентов и пенсионеров. Кроме того, она имеет значение как социальный инструмент, позволяющий оформить неформальную занятость. При этом установлено, что минимальный размер почасовой оплаты не может быть ниже суммы минимальной заработной платы в расчете на один час", - сказал депутат.

Гулиев добавил, что перечень видов экономической деятельности, в которых будет применяться почасовая оплата, определит Кабинет министров.