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    Муса Гулиев: Почасовая оплата может создать новые рабочие места в Азербайджане

    Финансы
    • 11 ноября, 2026
    • 11:19
    Муса Гулиев: Почасовая оплата может создать новые рабочие места в Азербайджане

    Введение почасовой оплаты труда в Азербайджане может создать новые рабочие места, расширить доступ к рынку труда для женщин с малолетними детьми, студентов и пенсионеров, а также способствовать легализации неформальной занятости.

    Как сообщает Report, об этом заявил депутат Муса Гулиев на заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.

    По его словам, минимальная почасовая оплата способна обеспечить равный и справедливый подход к оплате труда работников сельского хозяйства, сфер размещения, туризма, бытового обслуживания, транспортных услуг и информационных технологий.

    "Почасовая оплата труда может стать режимом занятости, стимулирующим выход на рынок труда женщин с малолетними детьми, студентов и пенсионеров. Кроме того, она имеет значение как социальный инструмент, позволяющий оформить неформальную занятость. При этом установлено, что минимальный размер почасовой оплаты не может быть ниже суммы минимальной заработной платы в расчете на один час", - сказал депутат.

    Гулиев добавил, что перечень видов экономической деятельности, в которых будет применяться почасовая оплата, определит Кабинет министров.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Муса Гулиев
    Deputat: "Saatlıq əməkhaqqı sistemi yeni iş imkanları yarada bilər"
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