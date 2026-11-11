Расходы на образование в Азербайджане в 2027г превысят 5 млрд манатов

В 2027 году на образование из государственного бюджета Азербайджана планируется выделить 5 млрд 99 млн манатов. Эти расходы составят 3,6% ВВП и 12% всех бюджетных расходов.

Как сообщает Report, это предусмотрено проектом закона "О государственном бюджете на 2027 год".

По сравнению с 2023 годом доля расходов на образование в общих расходах бюджета увеличилась на 0,7 процентного пункта, а их объем вырос на 974,2 млн манатов, или 23,6%.

Из предусмотренных средств 2 млрд 185,4 млн манатов (42,9%) направят на общее образование, 853,5 млн манатов (16,7%) - на высшее образование и его финансирование по государственному заказу, 434,8 млн манатов (8,5%) - на дошкольное образование.

На среднее специальное образование выделят 102,1 млн манатов (2%), профессиональное образование - 115,4 млн манатов (2,3%), внешкольные образовательные учреждения, включая спортивные школы, - 96,9 млн манатов (1,9%), дополнительное образование и прикладные исследования - 25,6 млн манатов (0,5%).

Еще 1 млрд 285,3 млн манатов (25,2%) предусмотрено на другие учреждения и мероприятия в сфере образования.

Согласно проекту, по итогам 2026 года ожидается увеличение числа обучающихся по государственному заказу и получающих подготовку за счет государства примерно на 4 970 человек - до 148 950. Число получателей стипендий, как ожидается, вырастет примерно на 6 190 человек - до 118 750.

В связи с этим в проекте государственного бюджета на 2027 год на финансирование высшего образования по государственному заказу и другие мероприятия в сфере образования предусмотрено 613 млн манатов.

Из этой суммы 422 млн манатов составят расходы на образование - на 10 млн манатов, или 2,4%, больше, чем в текущем году. На стипендии предусмотрено 184 млн манатов - на 7 млн манатов, или 4%, больше. Еще 7 млн манатов направят на другие мероприятия в сфере образования.

Увеличение расходов в следующем году связано с ростом числа обучающихся и получателей стипендий.