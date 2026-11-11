Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли около $89 млрд

Стратегические валютные резервы Азербайджана по состоянию на 1 ноября достигли $88 млрд 550,6 млн, увеличившись за год на 7,3%.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, при этом в октябре объем валютных резервов страны сократился на $830,3 млн.

На конец 2025 года стратегические валютные резервы Азербайджана составляли $85,1 млрд.