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    Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли около $89 млрд

    Финансы
    • 11 ноября, 2026
    • 11:15
    Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли около $89 млрд

    Стратегические валютные резервы Азербайджана по состоянию на 1 ноября достигли $88 млрд 550,6 млн, увеличившись за год на 7,3%.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, при этом в октябре объем валютных резервов страны сократился на $830,3 млн.

    На конец 2025 года стратегические валютные резервы Азербайджана составляли $85,1 млрд.

    Государственный комитет статистики Валютные резервы Азербайджана
    Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 89 milyard dollara yaxındır
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