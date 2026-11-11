İlham Əliyev COP31
    İlham Əliyev COP31

    Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 89 milyard dollara yaxındır

    Maliyyə
    • 11 noyabr, 2026
    • 11:03
    Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 89 milyard dollara yaxındır

    Bu il noyabrın 1-nə Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 88 milyard 550,6 milyon ABŞ dolları təşkil edib.

    "Report" bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, ötən il noyabrın 1-nə nisbətən 7,3 % çoxdur.

    Oktyabrda ölkənin strateji valyuta ehtiyatları 830,3 milyon ABŞ dolları azalıb.

    2025-ci ilin sonunda Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 85,1 milyard ABŞ dolları təşkil edib.

    Strateji valyuta ehtiyatları Dövlət Statistika Komitəsi
    Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли около $89 млрд
    Azerbaijan's strategic forex reserves increase by 7.3%
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