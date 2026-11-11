Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 89 milyard dollara yaxındır
Maliyyə
- 11 noyabr, 2026
- 11:03
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Bu il noyabrın 1-nə Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 88 milyard 550,6 milyon ABŞ dolları təşkil edib.
"Report" bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu, ötən il noyabrın 1-nə nisbətən 7,3 % çoxdur.
Oktyabrda ölkənin strateji valyuta ehtiyatları 830,3 milyon ABŞ dolları azalıb.
2025-ci ilin sonunda Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 85,1 milyard ABŞ dolları təşkil edib.
Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли около $89 млрд
Azerbaijan's strategic forex reserves increase by 7.3%
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