Начальники Генштабов ВС Азербайджана и России обсудили актуальные вопросы военно-технического сотрудничества

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России - первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов провел переговоры с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба вооруженных сил Азербайджанской Республики генерал-полковником Наджмеддином Садыковым.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявили в минобороны России.

В ходе встречи стороны обсудили проблемы международной и региональной безопасности, а также актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества, в том числе взаимодействие оборонных ведомств на Каспии.

Напомним, Герасимов находится в Баку, где проведет переговоры с верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Тодом Уолтерсом.