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Начальник Генштаба ВС России находится с визитом в Азербайджане

Начальник Генштаба ВС России находится с визитом в Азербайджане
​Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов проведет переговоры в Баку с верховным главкомом ОВС НАТО в Европе Тодом Уолтерсом

Начальник  Генштаба ВС России Валерий Герасимов прибыл с рабочим визитом в Азербайджан, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"В ходе пребывания в Баку глава Генштаба генерал армии Валерий Герасимов проведет переговоры с верховным главнокомандующим ОВС НАТО Тодом Уолтерсом", - говорится в сообщении минобороны России.

Наряду с этим, В.Герасимов планирует провести переговоры с военно-политическим руководством Азербайджана.

Напомним, встреча начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова  с верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО генералом Кертисом Скапарротти состоялась  в Баку в декабре прошлого года. 

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