Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Начальник Генштаба Сербии прибудет на парад Победы в Баку - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    • 03 ноября, 2025
    • 14:28
    Начальник Генштаба Сербии прибудет на парад Победы в Баку - ЭКСКЛЮЗИВ

    Начальник Генерального штаба вооруженных сил Сербии генерал Милан Мойсилович примет участие в параде Победы, который состоится 8 ноября в Баку.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на источники.

    Согласно информации, Милан Мойсилович прибудет в Баку в ближайшие дни и представит страну на торжественном военном параде, приуроченном к пятилетию победы в Отечественной войне.

    Напомним, что в этом году военный парад пройдет в День победы - 8 ноября на площади Азадлыг.

    Сербия Азербайджан Парад Победы Генштаб ВС Сербии Милан Мойсилович
    Serbiyanın Baş Qərargah rəisi Bakıdakı Qələbə paradına gələcək – EKSKLÜZİV
    Serbian Chief of General Staff to attend victory parade in Baku – EXCLUSIVE

    Последние новости

    15:12

    На суде над армянами выступил помощник генпрокурора Азербайджана

    Происшествия
    15:09

    Великобритании передала Украине дополнительные Storm Shadow

    Другие страны
    15:04
    Фото

    Азербайджан и ОАЭ подписали соглашение, расширяющее партнерство SOCAR и XRG

    Бизнес
    15:04
    Фото

    Байрамов обсудил с главой турецкой партии приоритеты в ОТГ

    Внешняя политика
    15:02
    Фото

    Посол Ирана в Азербайджане посещает Нахчыван

    Внешняя политика
    14:53

    SOCAR осуществил 16-ю выплату процентов держателям облигаций на $100 млн

    Финансы
    14:44

    В Англии задержанному по подозрению в нападении в поезде предъявлено ряд обвинений

    Другие страны
    14:38

    ANAMA: В октябре от мин очищена территория площадью более 7 тыс. га

    Происшествия
    14:31
    Фото

    Азербайджано-кыргызский фонд выделил более $14 млн на инвестпроекты

    Финансы
    Лента новостей