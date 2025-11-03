Serbiyanın Baş Qərargah rəisi Bakıdakı Qələbə paradına gələcək – EKSKLÜZİV
- 03 noyabr, 2025
- 14:35
Serbiya silahlı qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi general Milan Moysiloviç Bakıda Zəfər Gününün beşilliyi münasibətilə keçiriləcək paradda iştirak edəcək.
Bu barədə "Report" etibarlı mənbəyə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, Milan Moysiloviç yaxın günlərdə Bakıya gələcək və 8 noyabr tarixində təntənəli hərbi paradda ölkəsini təmsil edəcək.
