    Serbiyanın Baş Qərargah rəisi Bakıdakı Qələbə paradına gələcək – EKSKLÜZİV

    Xarici siyasət
    • 03 noyabr, 2025
    • 14:35
    Serbiyanın Baş Qərargah rəisi Bakıdakı Qələbə paradına gələcək – EKSKLÜZİV

    Serbiya silahlı qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi general Milan Moysiloviç Bakıda Zəfər Gününün beşilliyi münasibətilə keçiriləcək paradda iştirak edəcək.

    Bu barədə "Report" etibarlı mənbəyə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, Milan Moysiloviç yaxın günlərdə Bakıya gələcək və 8 noyabr tarixində təntənəli hərbi paradda ölkəsini təmsil edəcək.

    Serbiya hərbi parad Azərbaycan
    Начальник Генштаба Сербии прибудет на парад Победы в Баку - ЭКСКЛЮЗИВ
    Serbian Chief of General Staff to attend victory parade in Baku – EXCLUSIVE

