Началась встреча председателей парламентов Азербайджана и Армении
Внешняя политика
- 21 октября, 2025
- 12:16
Началась встреча между председателем Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой и спикером парламента Армении Аленом Симоняном.
Как сообщает Report, встреча проходит в Женеве в рамках 151-й Ассамблеи Межпарламентского союза.
