    Azərbaycan və Ermənistan parlament sədrlərinin görüşü keçirilir

    Xarici siyasət
    • 21 oktyabr, 2025
    • 12:14
    Azərbaycan və Ermənistan parlament sədrlərinin görüşü keçirilir

    Azərbaycan Milli Məclisinin sədri Sahibə Qafarova və Ermənistan parlamentinin spikeri Alen Simonyan arasında görüş keçirilir.

    "Report" xəbər verir ki, görüş Cenevrə şəhərində Parlamentlərarası İttifaqın 151-ci Assambleyası çərçivəsində baş tutur.

    Azərbaycan Parlament Ermənistan Sahibə Qafarova Alen Simonyan Cenevrə
    Началась встреча председателей парламентов Азербайджана и Армении
    Meeting between Azerbaijani and Armenian parliamentary speakers kick off in Geneva

