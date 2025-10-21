Azərbaycan və Ermənistan parlament sədrlərinin görüşü keçirilir
- 21 oktyabr, 2025
- 12:14
Azərbaycan Milli Məclisinin sədri Sahibə Qafarova və Ermənistan parlamentinin spikeri Alen Simonyan arasında görüş keçirilir.
"Report" xəbər verir ki, görüş Cenevrə şəhərində Parlamentlərarası İttifaqın 151-ci Assambleyası çərçivəsində baş tutur.
