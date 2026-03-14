Наблюдатели ТюркПА встретились с председателем избиркома Алматы

Международная миссия наблюдателей ТюркПА встретилась с председателем Территориальной избирательной комиссии города Алматы Айгуль Калыковой.

Как сообщает Report со ссылкой на ТюркПА, председатель комиссии предоставила информацию о подготовке к референдуму в Алматы.

Она отметила, что голосование будет проводиться на 654 избирательных участках, для наблюдения за референдумом в городе зарегистрированы 9 общественных объединений.

Члены миссии подчеркнули важность Конституционного референдума, который состоится 15 марта 2026 года в Казахстане и пожелали успехов в его проведении.

Алматинская группа миссии ТюркПА включает депутатов парламента Тамам Джафаровой (Азербайджан), Махмута Озера и Джемаля Энгиньюрта (оба из Турции), сотрудников Международного секретариата ТюркПА - заместителя генерального секретаря Мухаммета Алпера Хаяли, секретаря комиссии Бауыржана Даткаева, специалиста по правовым вопросам Азера Мамедова и сотрудника парламента Турции, секретаря делегации Абдуллаха Нури Айваза.