Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    На страницах президента в соцсетях опубликован видеоролик о выставках ADEX-2026 и Securex Caspian

    Внешняя политика
    • 30 сентября, 2026
    • 18:24
    На страницах президента в соцсетях опубликован видеоролик о выставках ADEX-2026 и Securex Caspian

    На страницах президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликован видеоролик о посещении выставок ADEX-202 и Securex Caspian в Баку.

    Report представляет данную публикацию:

    Ильхам Алиев Международная военная выставка ADEX-2026
    Видео
    Prezidentin sosial media hesablarında "ADEX 2026" sərgisi ilə tanışlığına dair videoçarx paylaşılıb
    Видео
    President Ilham Aliyev's social media accounts share video of his visit to ADEX 2026 and Securex Caspian
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