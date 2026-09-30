На страницах президента в соцсетях опубликован видеоролик о выставках ADEX-2026 и Securex Caspian
Внешняя политика
- 30 сентября, 2026
- 18:24
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На страницах президента Азербайджана Ильхама Алиева в социальных сетях опубликован видеоролик о посещении выставок ADEX-202 и Securex Caspian в Баку.
Report представляет данную публикацию:
Bakı Ekspo Mərkəzində “ADEX 2026” 6-cı Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi və “Securex Caspian” 15-ci Beynəlxalq Daxili Təhlükəsizlik, Mühafizə və Xilasetmə Avadanlıqları Sərgisi keçirilib.— İlham Əliyev (@azpresident) September 30, 2026
Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva sərgilərlə tanış olublar. pic.twitter.com/OiTvagnhVO
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