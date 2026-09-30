Prezidentin sosial media hesablarında "ADEX 2026" sərgisi ilə tanışlığına dair videoçarx paylaşılıb
Xarici siyasət
- 30 sentyabr, 2026
- 18:22
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Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında "ADEX 2026" və "Securex Caspian" sərgiləri ilə tanış olmasına dair videoçarx paylaşılıb.
"Report" paylaşımı təqdim edir:
Prezidentin sosial media hesablarında "ADEX 2026" sərgisi ilə tanışlığına dair videoçarx paylaşılıb
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