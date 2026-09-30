İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Prezidentin sosial media hesablarında "ADEX 2026" sərgisi ilə tanışlığına dair videoçarx paylaşılıb

    Xarici siyasət
    • 30 sentyabr, 2026
    • 18:22
    Prezidentin sosial media hesablarında ADEX 2026 sərgisi ilə tanışlığına dair videoçarx paylaşılıb

    Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında "ADEX 2026" və "Securex Caspian" sərgiləri ilə tanış olmasına dair videoçarx paylaşılıb.

    "Report" paylaşımı təqdim edir:

    Prezidentin sosial media hesablarında "ADEX 2026" sərgisi ilə tanışlığına dair videoçarx paylaşılıb

    İlham Əliyev VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    Video
    На страницах президента в соцсетях опубликован видеоролик о выставках ADEX-2026 и Securex Caspian
    Video
    President Ilham Aliyev's social media accounts share video of his visit to ADEX 2026 and Securex Caspian
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