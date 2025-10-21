На приеме в честь Ильхама Алиева в Казахстане прозвучала песня "Tut ağacı"

На приеме в честь президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстане прозвучала песня "Tut ağacı" в исполнении казахского певца.

Как сообщает Report, выступление вызвало особый интерес у гостей.

На приеме также прозвучала любимая песня общенационального лидера Гейдара Алиева "Alagöz". Исполнение сопровождалось кадрами, на которых общенациональный лидер Гейдар Алиев и Ильхам Алиев были запечатлены вместе.

Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев находится с государственным визитом в Казахстане. Сегодня он встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.