На приеме в честь Ильхама Алиева в Казахстане прозвучала песня "Tut ağacı"
Внешняя политика
- 21 октября, 2025
- 14:35
На приеме в честь президента Азербайджана Ильхама Алиева в Казахстане прозвучала песня "Tut ağacı" в исполнении казахского певца.
Как сообщает Report, выступление вызвало особый интерес у гостей.
На приеме также прозвучала любимая песня общенационального лидера Гейдара Алиева "Alagöz". Исполнение сопровождалось кадрами, на которых общенациональный лидер Гейдар Алиев и Ильхам Алиев были запечатлены вместе.
Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев находится с государственным визитом в Казахстане. Сегодня он встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
