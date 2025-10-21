Qazaxıstanda İlham Əliyevin şərəfinə baş tutan ziyafətdə "Tut ağacı" mahnısı səsləndirilib
Xarici siyasət
- 21 oktyabr, 2025
- 14:19
Qazaxıstanda Prezident İlham Əliyevin şərəfinə baş tutan ziyafətdə "Tut ağacı" mahnısı səsləndirilib.
"Report" xəbər verir ki, mahnı qazax ifaçısı tərəfindən oxunub.
İfa qonaqların xüsusi marağına səbəb olub.
Ziyafətdə həmçinin Ümummilli lideri Heydər Əliyevin sevimli mahnısı "Alagöz" səsləndirilib, fonda isə Ulu Öndərin İlham Əliyevlə birgə kadrları nümayiş olunub.
Qeyd edək ki, Prezidenti İlham Əliyev Qazaxıstanda dövlət səfərindədir. O, Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayevlə görüşüb.
