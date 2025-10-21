İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan

    Qazaxıstanda İlham Əliyevin şərəfinə baş tutan ziyafətdə "Tut ağacı" mahnısı səsləndirilib

    Xarici siyasət
    • 21 oktyabr, 2025
    • 14:19
    Qazaxıstanda İlham Əliyevin şərəfinə baş tutan ziyafətdə Tut ağacı mahnısı səsləndirilib

    Qazaxıstanda Prezident İlham Əliyevin şərəfinə baş tutan ziyafətdə "Tut ağacı" mahnısı səsləndirilib.

    "Report" xəbər verir ki, mahnı qazax ifaçısı tərəfindən oxunub.

    İfa qonaqların xüsusi marağına səbəb olub.

    Ziyafətdə həmçinin Ümummilli lideri Heydər Əliyevin sevimli mahnısı "Alagöz" səsləndirilib, fonda isə Ulu Öndərin İlham Əliyevlə birgə kadrları nümayiş olunub.

    Qeyd edək ki, Prezidenti İlham Əliyev Qazaxıstanda dövlət səfərindədir. O, Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayevlə görüşüb.

    Video
    На приеме в честь Ильхама Алиева в Казахстане прозвучала песня "Tut ağacı"
    Video
    Song 'Tut ağacı' performed at reception in honor of Ilham Aliyev in Kazakhstan

