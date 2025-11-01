Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Азербайджан на конференции ISC в Исламабаде представит первый вице-спикер парламента

    Внешняя политика
    • 01 ноября, 2025
    • 16:41
    На Конференции спикеров межпарламентских организаций (ISC) в Исламабаде 11–12 ноября 2025 года на тему "Мир, безопасность и развитие" Азербайджан будет представлен на уровне первого вице-спикера Милли Меджлиса.

    Об этом в интервью Report заявил председатель Сената Пакистана Сеид Юсуф Реза Гилани.

    Он отметил, что между парламентами Азербайджана и Пакистана сложилось плодотворное сотрудничество.

    "Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова уже дважды посещала Пакистан. 11-12 ноября мы проведем конференцию, но поскольку Сахиба Гафарова примет участие в конференции COP30 в Бразилии, представлять Азербайджан на нашем мероприятии будет ее первый заместитель (Али Ахмедов - ред.)", - отметил Гилани.

    Сеид Юсуф Реза Гилани ISC Милли Меджлис
    Azərbaycanı Parlamentlərarası Spikerlər Konfransında birinci vitse-spiker təmsil edəcək
    Azerbaijan to be represented by first deputy speaker at ISC conference in Islamabad

