Азербайджан на конференции ISC в Исламабаде представит первый вице-спикер парламента
Внешняя политика
- 01 ноября, 2025
- 16:41
На Конференции спикеров межпарламентских организаций (ISC) в Исламабаде 11–12 ноября 2025 года на тему "Мир, безопасность и развитие" Азербайджан будет представлен на уровне первого вице-спикера Милли Меджлиса.
Об этом в интервью Report заявил председатель Сената Пакистана Сеид Юсуф Реза Гилани.
Он отметил, что между парламентами Азербайджана и Пакистана сложилось плодотворное сотрудничество.
"Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова уже дважды посещала Пакистан. 11-12 ноября мы проведем конференцию, но поскольку Сахиба Гафарова примет участие в конференции COP30 в Бразилии, представлять Азербайджан на нашем мероприятии будет ее первый заместитель (Али Ахмедов - ред.)", - отметил Гилани.
