    Azərbaycanı Parlamentlərarası Spikerlər Konfransında birinci vitse-spiker təmsil edəcək

    Xarici siyasət
    • 01 noyabr, 2025
    • 16:19
    İslamabadda noyabrın 11-12-də keçiriləcək "Sülh, Təhlükəsizlik və İnkişaf" mövzusunda Parlamentlərarası Spikerlər Konfransında Azərbaycanı parlament sədrinin birinci müavini təmsil edəcək.

    Bu barədə "Report"a müsahibəsində Pakistan Senatının sədri Seyid Yusuf Rza Gilani məlumat verib.

    O qeyd edib ki, Azərbaycanla çox uğurlu parlament əlaqələri qurulub:

    "Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova iki dəfə Pakistana səfər edib. Pakistanda noyabrın 11-12-də konfransımız olacaq. Ancaq Sahibə Qafarova COP30-da iştirak məqsədilə Braziliyaya gedəcəyi üçün bizim konfransda onun birinci müavini iştirak edəcək".

    Qeyd edək ki, Milli Məclis sədrinin birinci müavini Əli Əhmədovdur.

    Milli Məclis Pakistan Azərbaycan Parlament əməkdaşlıq
