Arif Əsədov: "Azərbaycan Kubokunun 1/4 finalına gözlənilən komandalar yüksəldi"
- 05 dekabr, 2025
- 13:41
Azərbaycan Kubokunun 1/4 final mərhələsinə gözlənilən komandalar yüksəlib.
Bunu "Report"a açıqlamasında Azərbaycan millisinin sabiq məşqçisi Arif Əsədov deyib.
Mütəxəssis qarşılaşamaların maraqlı keçdiyini söyləyib:
"Adətən kubok oyunlarında sürpriz nəticələr müşahidə olunur. Xüsusilə mərhələ bir matçdan ibarət olanda oyunlar daha gərgin keçir. Bu matçlar da oxşar şəkildə keçdi. Əsas məqam I Liqa komandalarının Premyer Liqa təmsilçiləri ilə görüşləridir. Səviyyə fərqi sözünü deyəcəkdi. Digər tərəfdən Premyer Liqa komandalarının bir-biriləri ilə oyunları da maraqlı alındı. Nəticələrə gəlincə, aşağı liqa təmsilçiləri səviyyə fərqinə baxmayaraq, əzmkar oyun göstərdilər. Hesablara baxsaq, qarşılaşmaların Premyer Liqa komandaları üçün heç də asan olmadığını görərik. Lakin ustalıq sözünü deyirdi. Bəzi komandalar son dəqiqlərdə qol vuraraq növbəti mərhələyə vəsiqə qazandılar. Ümumilikdə növbəti mərhələyə gözlənilən komandaların adladığını deyə bilərəm".
A.Əsədov "Zirə" - "Neftçi" (1:0) görüşünə xüsusi toxunub:
"Neftçi" ilə "Zirə", həmçinin "Qarabağ"la "Karvan-Yevlax" arasında baş tutan görüşləri qeyd edərdim. "Zirə" - "Neftçi" matçını final kimi də dəyərləndirmək olardı. Çünki hər ikisi kubokla yanaşı, Premyer Liqada da iddialıdır. "Neftçi" üçün vacib oyun idi. Ölkə çempionatında liderlə xal fərqi çox olduğu üçün əsas fikirlərini kuboka yönəltmişdilər. Düzdür, çox qol vurulmasa da, komandalar risk etmirdilər. Görünən o idi ki, qol vuran komanda üstünlüyü ələ alıb, hesabı qoruyacaq. "Zirə" də bundan istifadə etdi".
Qeyd edək ki, Azərbaycan Kubokunun 1/4 final mərhələsində "Turan Tovuz" "Kəpəz"lə, "Zirə" "Sumqayıt"la, "Şamaxı" "Qarabağ"la, "Sabah" isə "Qəbələ" ilə üz-üzə gələcək.
Mərhələnin ilk oyunları 3-4 fevralda, cavab matçları 3-4 martda təşkil olunacaq.