İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Lebron Ceymsin 18 illik seriyası qırılıb

    Komanda
    • 05 dekabr, 2025
    • 13:53
    Lebron Ceymsin 18 illik seriyası qırılıb

    Milli Basketbol Assosiasiyası (NBA) təmsilçisi "Los Anceles Leykers"in hücumçusu Lebron Ceymsin 18 illik xal seriyası qırılıb.

    "Report" NBA-ya istinadən xəbər verir ki, təcrübəli basketbolçu ilk dəfə bir matçda 10 xaldan az toplayıb.

    Bu, müntəzəm mövsümün "Toronto"nu məğlub etdikləri səfər matçında (123:120) qeydə alınıb. 40 yaşlı amerikalı 8 xal, 6 ribaund və 11 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

    L.Ceyms sonuncu dəfə 2007-ci ildə bir oyunda 10 xaldan az toplamışdı.

    Qeyd edək ki, L.Ceyms 2025/2026 mövsümündə meydana çıxdığı 6 oyunda orta hesabla 14 xal, 4.3 ribaund və 7.8 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. O, hər matçda orta hesabla 32.8 dəqiqə oynayıb.

    Lebron Ceyms NBA "Los Anceles Leykers"

    Son xəbərlər

    14:23

    Lökbatanda yaşayış binasında 4 nəfərin ölümü ilə nəticələnən yanğınla bağlı cinayət işi başlanıb - YENİLƏNİB-5

    Hadisə
    14:21

    Azərbaycan Çinlə bank sektorunda insan resurslarının idarə edilməsini müzakirə edib

    Maliyyə
    14:20

    Azərbaycana yükləri avtomobildən dəmir yollarına keçirmək üçün quru limanlarını inkişafı təklif olunub

    İnfrastruktur
    14:13

    Hikmət Hacıyev NATO nümayəndəsi ilə görüşüb

    Hərbi
    14:05

    ADY-nin dekarbonizasiyası üzrə hərtərəfli ilkin hesabat hazırlanır

    İnfrastruktur
    13:57
    Foto

    Şuşada Ekoloji məsələlər üzrə İşçi qrupunun iclası keçirilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:55

    ETX: "Cloudflare" xidmətindən istifadə edən bir çox veb resurslarında müvəqqəti dayanma baş verib

    İKT
    13:53
    Foto

    Azərbaycan və Tatarıstan əməkdaşlığın inkişafını müzakirə edib

    Biznes
    13:53

    Rusiya və Hindistan ikitərəfli əməkdaşlıq üzrə birgə bəyanat qəbul edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti