Lebron Ceymsin 18 illik seriyası qırılıb
Komanda
- 05 dekabr, 2025
- 13:53
Milli Basketbol Assosiasiyası (NBA) təmsilçisi "Los Anceles Leykers"in hücumçusu Lebron Ceymsin 18 illik xal seriyası qırılıb.
"Report" NBA-ya istinadən xəbər verir ki, təcrübəli basketbolçu ilk dəfə bir matçda 10 xaldan az toplayıb.
Bu, müntəzəm mövsümün "Toronto"nu məğlub etdikləri səfər matçında (123:120) qeydə alınıb. 40 yaşlı amerikalı 8 xal, 6 ribaund və 11 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
L.Ceyms sonuncu dəfə 2007-ci ildə bir oyunda 10 xaldan az toplamışdı.
Qeyd edək ki, L.Ceyms 2025/2026 mövsümündə meydana çıxdığı 6 oyunda orta hesabla 14 xal, 4.3 ribaund və 7.8 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. O, hər matçda orta hesabla 32.8 dəqiqə oynayıb.
Son xəbərlər
14:23
Lökbatanda yaşayış binasında 4 nəfərin ölümü ilə nəticələnən yanğınla bağlı cinayət işi başlanıb - YENİLƏNİB-5Hadisə
14:21
Azərbaycan Çinlə bank sektorunda insan resurslarının idarə edilməsini müzakirə edibMaliyyə
14:20
Azərbaycana yükləri avtomobildən dəmir yollarına keçirmək üçün quru limanlarını inkişafı təklif olunubİnfrastruktur
14:13
Hikmət Hacıyev NATO nümayəndəsi ilə görüşübHərbi
14:05
ADY-nin dekarbonizasiyası üzrə hərtərəfli ilkin hesabat hazırlanırİnfrastruktur
13:57
Foto
Şuşada Ekoloji məsələlər üzrə İşçi qrupunun iclası keçirilib - YENİLƏNİBDaxili siyasət
13:55
ETX: "Cloudflare" xidmətindən istifadə edən bir çox veb resurslarında müvəqqəti dayanma baş veribİKT
13:53
Foto
Azərbaycan və Tatarıstan əməkdaşlığın inkişafını müzakirə edibBiznes
13:53