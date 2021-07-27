Мустафа Шентоп о сотрудничестве Турции, Пакистана и Азербайджана

Братство Турции и Азербайджана под лозунгом "Одна нация, два государства" будет существовать всегда.

Братство Турции и Азербайджана под лозунгом "Одна нация, два государства" будет существовать всегда.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп.

М.Шентоп отметил, что решение о проведении первого заседания председателей парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции было принято в Исламабаде: "Раньше была трехсторонняя платформа на уровне министров иностранных дел. Сейчас создается платформа на уровне парламентов. А в будущем будет создана международная платформа на уровне глав государств, механизм, который послужит дальнейшему укреплению связей между тремя странами. Надеемся, что сегодня в этом направлении будет сделан важный шаг".

Председатель турецкого парламента заявил, что между Турцией, Пакистаном и Азербайджаном существует особое единство, дружба и братство: "Во Второй карабахской войне Турция поддержала Азербайджан, оказала ему политическую и моральную поддержку. Пакистан также является страной, выражающей открытую поддержку Азербайджану. В этом плане у наших государств особое единство, дружба. Мы хотим, чтобы это переросло в платформу".