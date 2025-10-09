Молдова надеется провести в 2026 году новый раунд политических консультаций с Азербайджаном

Молдова и Азербайджан в 2026 году могут провести очередной раунд политических консультаций.

Об этом Report заявил посол Молдовы в Азербайджане Александр Есауленко.

"В апреле этого года у нас состоялся насыщенный и плодотворный двусторонний диалог, ключевым элементом которого стало проведение пятого заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. С молдавской стороны комиссию возглавлял вице-премьер Владимир Боля. В рамках его визита также прошли межмидовские политические консультации. Мы надеемся, что очередной раунд этих встреч состоится и в следующем году. На мой взгляд, они должны быть наполнены прежде всего практическим содержанием, отражающим стратегические интересы наших государств", - отметил дипломат.

Посол также выразил надежду, что между сторонами в ближайшем будущем состоятся визиты на высоком уровне.

"Буквально несколько дней назад президент Молдовы Майя Санду встретилась с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Копенгагене. Эта двусторонняя встреча отражает наши добрососедские, партнёрские и стратегические отношения, а также дружеские связи между лидерами наших государств. Надеюсь, что в ближайшее время удастся организовать визиты на высоком уровне, однако конкретные детали я пока не могу раскрывать. Что касается визитов на уровне министров, считаю, что в рамках очередного заседания по Южному газовому коридору (ЮГК), который пройдет в Азербайджане, а также других международных мероприятий, организованных вашей страной, возможно участие политиков и представителей Молдовы, включая министров и других высокопоставленных чиновников", - добавил Александр Есауленко.