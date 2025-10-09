Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность

    Молдова надеется провести в 2026 году новый раунд политических консультаций с Азербайджаном

    Внешняя политика
    • 09 октября, 2025
    • 12:39
    Молдова надеется провести в 2026 году новый раунд политических консультаций с Азербайджаном

    Молдова и Азербайджан в 2026 году могут провести очередной раунд политических консультаций.

    Об этом Report заявил посол Молдовы в Азербайджане Александр Есауленко.

    "В апреле этого года у нас состоялся насыщенный и плодотворный двусторонний диалог, ключевым элементом которого стало проведение пятого заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. С молдавской стороны комиссию возглавлял вице-премьер Владимир Боля. В рамках его визита также прошли межмидовские политические консультации. Мы надеемся, что очередной раунд этих встреч состоится и в следующем году. На мой взгляд, они должны быть наполнены прежде всего практическим содержанием, отражающим стратегические интересы наших государств", - отметил дипломат.

    Посол также выразил надежду, что между сторонами в ближайшем будущем состоятся визиты на высоком уровне.

    "Буквально несколько дней назад президент Молдовы Майя Санду встретилась с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Копенгагене. Эта двусторонняя встреча отражает наши добрососедские, партнёрские и стратегические отношения, а также дружеские связи между лидерами наших государств. Надеюсь, что в ближайшее время удастся организовать визиты на высоком уровне, однако конкретные детали я пока не могу раскрывать. Что касается визитов на уровне министров, считаю, что в рамках очередного заседания по Южному газовому коридору (ЮГК), который пройдет в Азербайджане, а также других международных мероприятий, организованных вашей страной, возможно участие политиков и представителей Молдовы, включая министров и других высокопоставленных чиновников", - добавил Александр Есауленко.

    Александр Есауленко Молдова Майя Санду Ильхам Алиев

    Последние новости

    13:00

    Anglo Asian Mining обновила прогнозы по добыче золота и меди в Азербайджане в 2025 году

    Промышленность
    12:50

    Закир Гасанов выразил соболезнования Пакистану

    Внешняя политика
    12:48

    Пашинян примет участие в саммите СНГ в Таджикистане

    В регионе
    12:48

    ЦБА отменил лицензию "Азерикард" на эмиссию электронных денег

    Финансы
    12:45

    Житель села Вянгли: Радость возвращения невозможно описать словами

    Внутренняя политика
    12:43

    Акции израильских компаний подскочили в ожидании мирной сделки с ХАМАС

    Финансы
    12:42

    Завтра в регионах Азербайджана ожидаются ливни и грозы

    Экология
    12:41

    Посол Молдовы: Потенциал сотрудничества с Азербайджаном еще предстоит реализовать в полном объеме

    Бизнес
    12:39

    Молдова надеется провести в 2026 году новый раунд политических консультаций с Азербайджаном

    Внешняя политика
    Лента новостей