    Xarici siyasət
    • 09 oktyabr, 2025
    • 13:46
    Moldova 2026-cı ildə Azərbaycanla siyasi məsləhətləşmələrin yeni raundunu keçirməyi ümid edir

    Moldova və Azərbaycan 2026-cı ildə siyasi məsləhətləşmələrin yeni raundunu keçirə bilər.

    Bu barədə "Report"a Moldovanın Azərbaycandakı səfiri Aleksandr Esaulenko bildirib.

    "Bu ilin aprelində iki ölkə arasında məhsuldar ikitərəfli dialoq oldu ki, bunun da əsas elementi ticari-iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın beşinci iclasının keçirilməsi idi. Ümid edirik ki, bu görüşlərin növbəti raundu gələn il də baş tutacaq", - diplomat qeyd edib.

    O ümid edir ki, yaxın zamanlarda yüksək səviyyəli səfərləri təşkil etmək mümkün olacaq: "Lakin konkret təfərrüatları hələlik açıqlaya bilmərəm. Nazirlər səviyyəsində səfərlərə gəlincə, hesab edirəm ki, Azərbaycanda keçiriləcək Cənub Qaz Dəhlizi üzrə növbəti iclas çərçivəsində, eləcə də ölkəniz tərəfindən təşkil ediləcək digər beynəlxalq tədbirlərdə Moldovanın siyasətçiləri və nümayəndələri, o cümlədən digər yüksək vəzifəli rəsmilərinin iştirakı mümkündür".

    Moldova Azərbaycan Aleksandr Esaulenko
    Молдова надеется провести в 2026 году новый раунд политических консультаций с Азербайджаном
    Moldova hopes to hold new round of political consultations with Azerbaijan in 2026

