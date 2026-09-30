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    ММ утвердил Протокол о правительственной связи между Азербайджаном и Украиной

    Внешняя политика
    • 30 сентября, 2026
    • 13:08
    ММ утвердил Протокол о правительственной связи между Азербайджаном и Украиной

    Милли Меджлис утвердил "Протокол между Правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом Министров Украины о внесении изменений в Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом Министров Украины о сотрудничестве в сфере правительственной связи".

    Как сообщает Report, документ был вынесен на обсуждение на сегодняшнем - первом заседании осенней сессии парламента.

    Согласно законопроекту, утвержден протокол, подписанный 16 декабря 2025 года в Киеве и 23 апреля 2026 года в Баку.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Протокол о намерениях
    Azərbaycan və Ukrayna arasında hökumət rabitəsi üzrə Protokol təsdiqlənib
    Milli Majlis approves protocol on government communications between Azerbaijan, Ukraine
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