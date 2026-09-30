ММ утвердил Протокол о правительственной связи между Азербайджаном и Украиной

Милли Меджлис утвердил "Протокол между Правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом Министров Украины о внесении изменений в Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом Министров Украины о сотрудничестве в сфере правительственной связи".

Как сообщает Report, документ был вынесен на обсуждение на сегодняшнем - первом заседании осенней сессии парламента.

Согласно законопроекту, утвержден протокол, подписанный 16 декабря 2025 года в Киеве и 23 апреля 2026 года в Баку.