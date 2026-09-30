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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Azərbaycan və Ukrayna arasında hökumət rabitəsi üzrə Protokol təsdiqlənib

    Xarici siyasət
    • 30 sentyabr, 2026
    • 12:53
    Azərbaycan və Ukrayna arasında hökumət rabitəsi üzrə Protokol təsdiqlənib

    Milli Məclis "Azərbaycan Respublikası Hökuməti və Ukraynanın Nazirlər Kabineti arasında "Hökumət rabitəsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında Saziş"ə dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Ukraynanın Nazirlər Kabineti arasında Protokol"u təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, sənəd parlamentin payız sessiyasının bugünkü - ilk iclasında müzakirəyə çıxarılıb.

    Qanun layihəsinə əsasən, 2025-ci il dekabrın 16-da Kiyev şəhərində və 2026-cı il aprelin 23-də Bakı şəhərində imzalanmış protokol təsdiq edilib.

    Milli Məclis Nazirlər Kabineti Azərbaycan-Ukrayna əlaqələri
    ММ утвердил Протокол о правительственной связи между Азербайджаном и Украиной
    Milli Majlis approves protocol on government communications between Azerbaijan, Ukraine
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