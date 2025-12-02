Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Мирзоян: Ереван продолжит усилия для дальнейшей институционализации мира с Азербайджаном

    Внешняя политика
    • 02 декабря, 2025
    • 15:47
    Армения продолжит прилагать усилия для институционализации мира с Азербайджаном.

    Об этом, отвечая на вопрос европейского бюро Report, заявил на пресс-конференции в Брюсселе министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

    "Конечно, мы будем продолжать прилагать усилия для дальнейшей институционализации мирного процесса. Я имею в виду подписание, а затем ратификацию мирного договора", - сказал он.

    Глава МИД Армении добавил, что Ереван уже выразил готовность "немедленно начать консультации по определению места и даты подписания мирного соглашения".

    По его словам, пока нет общего видения между сторонами по этому процессу (срокам подписания мирного договора – ред.), существуют разные интерпретации этого события.

    Мирзоян подчеркнул, что Армения и Азербайджан уже установили мир, а народы двух стран наслаждаются, живя в мирной обстановке.

    "Между тем, обе страны постоянно принимают меры, подтверждающие и укрепляющие установленный мир. Можно упомянуть недавнее решение президента Азербайджана снять запрет на транзит армянских товаров через азербайджанскую территорию, а также заявление премьера Армении, подтверждающее готовность содействовать транзиту азербайджанских товаров в Турцию или турецких товаров в Азербайджан через территорию Армении", - сказал Мирзоян.

    Он также упомянул недавние взаимные визиты и дискуссии представителей гражданского общества, встречу соответствующих пограничных комиссий на уровне вице-премьеров двух стран.

    "Так что многое происходит одновременно. Но предстоят еще шаги по мирному договору", - заключил он.

