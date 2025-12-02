Mirzoyan: Ermənistan və Azərbaycan xalqları dinc şəraitdə yaşamaqdan zövq alırlar
- 02 dekabr, 2025
- 15:53
Ermənistan Azərbaycanla sülhün institutlaşdırılması üçün səylərini davam etdirəcək.
Bu barədə Brüsseldə keçirilən mətbuat konfransında "Report"un Avropa bürosunun sualına cavab verən Ermənistan xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan bildirib.
"Əlbəttə ki, biz sülh prosesinin daha da institutlaşdırılması üçün səylərimizi davam etdirəcəyik. Mən sülh sazişinin imzalanması və ratifikasiyasını nəzərdə tuturam", - o bildirib.
Ermənistan XİN başçısı əlavə edib ki, İrəvan "sülh sazişinin imzalanma yeri və tarixinin müəyyənləşdirilməsi üzrə məsləhətləşmələrə dərhal başlamağa" hazır olduğunu artıq bildirib.
Onun sözlərinə görə, hələ ki tərəflər arasında bu proses (sülh müqaviləsinin imzalanma müddəti - red.) barədə ümumi baxış yoxdur, bu hadisənin müxtəlif şərhləri mövcuddur.
A.Mirzoyan vurğulayıb ki, Ermənistan və Azərbaycan artıq sülh qurub və iki ölkənin xalqları dinc şəraitdə yaşamaqdan zövq alırlar.
"Hər iki ölkə daim qurulmuş sülhü təsdiqləyən və möhkəmləndirən tədbirlər görür. Azərbaycan Prezidentinin Ermənistan mallarının Azərbaycan ərazisindən tranzitinə qoyulmuş qadağanı ləğv etməsi qərarını, həmçinin Ermənistan Baş nazirinin Azərbaycan mallarının Türkiyəyə və ya Türkiyə mallarının Azərbaycana Ermənistan ərazisindən tranzitinə dəstək verməyə hazır olduğunu təsdiqləyən bəyanatını qeyd etmək olar", - A.Mirzoyan bildirib.
O, həmçinin vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin son qarşılıqlı səfərlərini və müzakirələrini, iki ölkənin baş nazirlərinin müavinləri səviyyəsində müvafiq sərhəd komissiyalarının görüşünü qeyd edib: "Beləliklə, eyni zamanda çox şey baş verir. Lakin sülh sazişi üzrə hələ atılacaq addımlar var".