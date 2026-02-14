Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Кос: Мир между Азербайджаном и Арменией открыл двери для новых возможностей

    Внешняя политика
    • 14 февраля, 2026
    • 18:11
    Кос: Мир между Азербайджаном и Арменией открыл двери для новых возможностей

    Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией открывает новые возможности для регионального сотрудничества и реализации крупных транспортных проектов.

    Как передает Report, об этом заявила комиссар Евросоюза по вопросам расширения Марта Кос.

    Она отметила, что Европейский союз с удовлетворением "ведет работу с Арменией и Азербайджаном, чтобы сформировать глобальный маршрут".

    "Что касается вопросов, стоящих в нашей повестке, то они соответствуют новой стратегии Европейского союза по Черному морю. В этой связи реализуются такие проекты, посредством которых, как мы считаем, можно добиться позитивных геополитических изменений, чтобы наши деловые круги, а также наши граждане и народы могли извлечь из этого пользу.

    Мы в прошлом неоднократно видели, что регион Черного моря или же Каспийского моря мы рассматривали как понятие, разделяющее нас, а не связывающее друг с другом. Сейчас же мы меняем этот менталитет, и, конечно, мирный процесс между Арменией и Азербайджаном открывает двери, и то, что раньше казалось невозможным для реализации, теперь же в это у нас появляется Мюнхенска вера", - сказала Кос.

    Марта Кос Армения Азербайджан мирный процесс Мюнхенская конференция по безопасности транспортные коридоры
    Kos: Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh yeni imkanlar üçün qapı açıb
    Ты - Король

    Последние новости

    19:41
    Фото

    В Мюнхене состоялась встреча президентов Азербайджана и Украины - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    19:37
    Фото

    Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с Кайей Каллас - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    19:36

    Бразильский спортсмен впервые в истории взял золото зимней Олимпиады

    Другие страны
    19:21

    В Нахчыване из-за отравления угарным газом погибли два человека - ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    19:21

    Зеленский поблагодарил Ильхама Алиева за энергетическую помощь Украине

    Внешняя политика
    19:16

    Ван Хуэйяо: Китай рассматривает возможность создания еще одного "среднего коридора"

    Внешняя политика
    19:06

    Президент Ильхам Алиев принял участие в панельных дискуссиях в Мюнхене - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    19:06
    Видео

    Отмечен день образования Военно-воздушных сил Азербайджана

    Армия
    18:59

    Хикмет Гаджиев рассказал о перспективах партнерства между Сербией и Азербайджаном

    Внешняя политика
    Лента новостей