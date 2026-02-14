İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Kos: Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh yeni imkanlar üçün qapı açıb

    Xarici siyasət
    • 14 fevral, 2026
    • 18:28
    Kos: Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh yeni imkanlar üçün qapı açıb

    Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh yeni imkanlar üçün qapı açıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Avropa İttifaqının (Aİ) genişlənmə üzrə komissarı Marta Kos bəyan edib.

    O qeyd edib ki, Aİ qlobal marşrutu formalaşdırmaq üçün Ermənistan və Azərbaycanla iş aparır.

    "Gündəliyimizdə duran məsələlərə gəlincə, onlar Aİ-nin Qara dəniz üzrə yeni strategiyasına uyğundur. Bu baxımdan elə layihələr həyata keçirilir ki, biz hesab edirik, onlar vasitəsilə müsbət geosiyasi dəyişikliklərə nail olmaq olar, beləliklə, işgüzar dairələrimiz, eləcə də vətəndaşlarımız və xalqlarımız bundan faydalana bilsinlər.

    Biz keçmişdə dəfələrlə görmüşük ki, Qara dəniz və ya Xəzər dənizi regionuna bizi bir-birimizlə birləşdirən deyil, bir-birimizdən ayıran bir anlayış kimi baxmışıq. İndi isə biz bu zehniyyəti dəyişirik və əlbəttə ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh prosesi qapıları açır və əvvəllər reallaşması qeyri-mümkün görünən şeylərə indi bizdə inam yaranır", - Kos bildirib.

    Marta Kos Ermənistan Azərbaycan
    Кос: Мир между Азербайджаном и Арменией открыл двери для новых возможностей

    Son xəbərlər

    18:49

    Hikmət Hacıyev Serbiya-Azərbaycan tərəfdaşlığının perspektivindən danışıb

    Xarici siyasət
    18:49

    "İmişli"nin baş məşqçisi: "Qarabağ"la matçda heç-heçə daha ədalətli nəticə olardı"

    Futbol
    18:44

    İlham Əliyev: Azərbaycanın Kiyevdə səfirliyinin Rusiya tərəfdən atəşə tutulmasını qeyri-dost addım kimi qəbul edirik

    Xarici siyasət
    18:43

    Marta Kos: Avropa Ermənistan, Azərbaycan və Türkiyə ilə konkret layihələr siyahısını formalaşdırır

    Xarici siyasət
    18:42

    İlham Əliyev: Mərkəzi Asiya dövlətlərini yaddan çıxara bilmərik

    Xarici siyasət
    18:37

    İlham Əliyev: TRIPP ABŞ administrasiyası üçün vacib olmasaydı, Donald Tramp ona adını verməzdi

    Xarici siyasət
    18:36

    Kos: TRIPP layihəsi region üçün əsl irəliləyiş ola bilər

    Xarici siyasət
    18:32

    Marta Kos: Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh sayəsində Orta Dəhlizdə böyük dəyişikliklər baş verir

    Xarici siyasət
    18:30

    Van Hueyao: Çinin Azərbaycanla münasibətləri həmişə böyük əhəmiyyət kəsb edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti